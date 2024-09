Dilma Rousseff riceve la medaglia dell'amicizia cinese da Xi

La ex presidente del Brasile Dilma Rousseff ha ricevuto la Medaglia dell'Amicizia cinese dal presidente cinese Xi Jinping nel corso di una cerimonia presso la Grande Sala del Popolo, a Pechino. Si tratta della più alta onorificenza statale cinese concessa a stranieri che hanno contribuito a sostegno della modernizzazione socialista del Paese, alla promozione degli scambi e della cooperazione tra la Cina e nazioni straniere, oltre che e alla salvaguardia della pace nel mondo.

Al momento della consegna Xi ha definito Dilma una "rappresentante eccezionale" dei "tanti vecchi amici e buoni amici che condividono gli stessi interessi con il popolo cinese, 75 anni dopo" la fondazione della Repubblica popolare cinese.

"Questa medaglia è la prova dei forti legami di amicizia e cooperazione tra i nostri popoli e paesi. Sono estremamente grata per la fiducia e l'amicizia del governo cinese", ha detto Dilma dopo aver ricevuto la medaglia. "Sono consapevole dei notevoli risultati ottenuti dalla Cina negli ultimi quattro decenni".

L'ex presidente brasiliana presiede la Nuova banca di Sviluppo (Ndb) dal marzo 2023. Con sede a Shanghai, l'istituto è stato creato nel 2015 dai Paesi del Brics per sostenere iniziative verso i Paesi in via di sviluppo.



