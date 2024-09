Brasile, 'criminalità usa il voto per infiltrarsi nei municipi'

Il tentativo della criminalità organizzata di "infiltrarsi" nelle amministrazioni pubbliche del Brasile attraverso le elezioni municipali del prossimo 6 ottobre è "grave" e "non può essere sottovalutato".

Lo ha detto la presidente del Tribunale superiore elettorale (Stf) Cármen Lúcia, in un'intervista al quotidiano O Globo, denunciando la possibilità che i gruppi criminali possano influenzare il voto.

"L'audacia criminale è grave e ci sono prove del coinvolgimento di fazioni criminali. Tutto ciò dimostra che la questione non può essere sottovalutata", ha affermato, aggiungendo che "esiste il rischio reale che questo comportamento si estenda a livello statale e persino nazionale".

Per questo motivo, ha indicato Lúcia "dobbiamo adottare misure immediate, sia per evitare che i criminali raggiungano i loro obiettivi, sia per evitare che quelli che sono riusciti" a penetrare le istituzioni "perpetuino nelle loro condotte".





