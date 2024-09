Perù, salgono a 14 i distretti in stato d'emergenza

Salgono a 14 i distretti di Lima e Callao per cui Il ministro della Difesa del Perù, il generale in pensione Walter Enrique Astudillo Chavez, ha dichiarato lo stato d'emergenza per 60 giorni in reazione allo stato di grave insicurezza urbana generata dalle proteste degli addetti al trasporto pubblico. Il decreto pubblicato sul quotidiano 'El peruano' stabilisce inoltre "spetterà alla polizia nazionale del Perù mantenere il controllo dell'ordine interno con azioni di sostegno da parte delle forze armate".

La misura, che potrebbe essere inasprita con l'adozione del coprifuoco almeno in alcuni dei distretti colpiti dallo stato di emergenza, risponde alla necessità di combattere la delinquenza, il cui aumento è alla base dello sciopero convocato dal settore dei trasporti in quasi tutta la capitale. "Ci siamo dichiarati in sciopero per il diritto e la difesa della vita umana. Riteniamo che questi atti che si stanno verificando: estorsioni, omicidi su commissione, omicidi, lesioni gravi contro gli operatori del trasporto, siano la conseguenza di una politica fallimentare da parte dello Stato peruviano", ha dichiarato Héctor Vargas, leader di uno dei sindacati che hanno indetto lo sciopero e che raggruppa 63 delle circa 300 aziende presenti nella capitale, riporta il portale di CNN.

Il governo di Dina Boluarte ha anche annunciato che presenterà al Congresso (Parlamento) una proposta di legge per classificare le estorsioni, gli omicidi su commissione, i sequestri di persona e la detenzione illegale di armi come terrorismo urbano.



