Chicco di grandine record in Brasile, 14,6 centimetri

Il comune di Bagé, nel Rio Grande do Sul, in Brasile, ha registrato il chicco di grandine più grande mai trovato nel Paese, con un diametro di ben 14,6 centimetri. Lo riportano i media.

Secondo la società Climatempo, che offre servizi di meteorologia, il record precedente apparteneva a chicco di grandine di 13 centimetri, caduto nella cittadina di Barra do Ribeiro, sempre nel Rio Grande do Sul, nell'aprile del 2023.

Climatempo ha spiegato che il chicco di grandine record "si è formato all'interno di cumulonembi, dove le correnti d'aria sono così intense da trasportare le gocce d'acqua in regioni molto fredde dell'atmosfera, facendole congelare. I chicchi accumulano strati di ghiaccio fino a diventare troppo pesanti da sostenere.

La loro dimensione dipende dalla forza di queste correnti d'aria".



