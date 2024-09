Brasile, Il giudice nega lo sblocco immediato a X

Il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha dichiarato che X rimarrà bloccato in Brasile finché la società di Elon Musk non ottemperi alle ulteriori richieste del tribunale.

Il tribunale chiede il pagamento immediato di una multa di 10 milioni di reais (1,65 milioni di euro), derivante dall'inosservanza di un'ordinanza del 18 settembre quando X per alcune ore si è sbloccato. Viene anche chiesto alla rappresentante legale della società, Rachel de Oliveira Villa, il pagamento immediato di un'ulteriore multa di 300.000 reais (49.419 euro al cambio odierno).

Infine la Starlink deve comunicare al giudice se le somme bloccate in tribunale saranno utilizzate per il pagamento finale della multa inflitta a X.

La rete sociale di Musk è sospesa in Brasile dallo scorso 30 agosto dopo un braccio di ferro durato settimane tra il giudice e il tycoon. Tra i motivi dello scontro la richiesta di Moraes di nominare un rappresentante legale dopo che Musk aveva chiuso la sede brasiliana di X ed il blocco di 7 profili, tra cui quello di un senatore.



