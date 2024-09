Brasile e Russia discutono della guerra in Ucraina all'Onu

Il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira ha discusso della guerra in Ucraina con il suo omologo russo Sergey Lavrov a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo riportano i media.

L'incontro è avvenuto poche ore dopo l'annuncio di Brasile e Cina della creazione di un gruppo di lavoro con altri 14 Paesi del cosiddetto Sud Globale che ha lo scopo di articolare strategie per porre fine al conflitto.

Hanno aderito all'iniziativa tra gli altri Egitto, Turchia, Indonesia e Sudafrica, mentre Francia, Svizzera e Ungheria parteciperanno come osservatori.

Il consigliere speciale per la politica estera del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, ha sottolineato che i membri del gruppo "non sono Paesi amici della Russia né dell'Ucraina", aggiungendo che "serve tempo affinché le persone capiscano che altre strade non portano alla pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA