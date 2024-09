Al via la manifestazione planetaria dell'opposizione venezuelana

E' iniziata in oltre 460 città del mondo la manifestazione planetaria convocata dall'opposizione venezuelana per protestare contro il governo di Nicolas Maduro, a due mesi dalle presidenziali in cui - senza presentare prove né pubblicare i verbali delle urne - le autorità di Caracas hanno decretato la rielezione del leader chavista.

Con le mobilitazioni di oggi le opposizioni guidate da Maria Corina Machado tentano di mantenere alta l'attenzione della comunità internazionale sul dossier venezuelano e, ancora una volta, chiedono ai leader mondiali di riconoscere come vero vincitore delle elezioni il candidato conservatore Edmundo Gonzalez Urrutia, attualmente in esilio in Spagna.

Dalle piazze viene anche la richiesta alla giustizia internazionale di perseguire Maduro per la repressione verso gli oppositori, vittime di arresti arbitrari e altri abusi dei diritti umani, considerati crimini contro l'umanità.

In contemporanea a Caracas e in numerose altre città dei 24 Stati venezuelani, scenderanno in piazza i militanti del Partito socialista unito di Venezuela (Psuv) e i simpatizzanti del governo Maduro. "Una marea rossa inonderà Caracas per celebrare i due mesi dalla vittoria elettorale del presidente Nicolás Maduro, un trionfo ratificato dal Consiglio nazionale elettorale della Corte suprema di Giustizia", riferisce il quotidiano filo-governativo El Universal.



