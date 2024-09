Siccità in Colombia, il Rio delle Amazzoni scende del 90%

È una delle siccità più gravi registrate negli ultimi decenni per il Rio delle Amazzoni, il cui livello si è abbassato del 90% negli ultimi tre mesi, scendendo di oltre 5 metri.

L'annuncio è stato dato dall'Unità nazionale di gestione dei rischi da catastrofi del governo colombiano, secondo cui "il livello dell'acqua è diminuito dell'80-90%, per la siccità causata dai cambiamenti climatici nel paese". Il basso livello dell'acqua, ha aggiunto, sta mettendo a dura prova anche la fauna selvatica.

L'agenzia ha sottolineato che molti delfini rosa, caratteristici della regione amazzonica sono morti, come già accaduto precedentemente in Brasile e Perú. Inoltre, sempre secondo questa unità specializzata nei rischi da catastrofi, "il basso livello del Rio delle Amazzoni pregiudica l'approvvigionamento alimentare e la navigabilità degli oltre 7.400 indigeni che vivono sulle sue rive".

A contribuire alla siccità, che ha portato al razionamento di acqua ed elettricità, nonché a incendi in diversi Paesi della regione amazzonica, è stato anche il fenomeno meteorologico del El Niño, ovvero il riscaldamento delle acque di superficie del Pacifico.



