Perù: latitante fugge sull'auto presidenziale, Boluarte indagata

La procura generale del Perù ha aperto un'indagine sulla presidente Dina Boluarte con l'accusa di aver utilizzato la sua auto istituzionale per facilitare la fuga del leader del partito Perù Libre, Vladimir Cerrón, latitante da dieci mesi dopo aver incassato una condanna a tre anni e mezzo per un caso di corruzione quando era governatore di Junín.

Cerron è il fondatore del partito di ispirazione marxista che garantì l'elezione di Pedro Castillo nel 2021, sostituto in seguito dalla vice Boluarte dopo l'impeachment.

L'avvocato della presidente, Juan Carlos Portugal, ha confermato a Radio Rpp che nella lista degli indagati figurano anche il ministro dell'Interno Juan José Santivañez e altre 4 persone. L'inchiesta è nata a seguito della divulgazione di una registrazione audio in cui proprio Santivañez informava il capitano della polizia, Junior Izquierdo, che Cerrón si era sottratto alla giustizia utilizzando l'auto presidenziale.

