Milei annuncia il decreto per privatizzare Aerolineas Argentinas

La recente ondata di scioperi e le rivendicazioni salariali dei sindacati hanno fatto precipitare la situazione della compagnia di bandiera argentina, Aerolineas Argentinas, da mesi in odore di privatizzazione per il deficit cronico con cui opera.

Il governo ultraliberista del presidente Javier Milei ha annunciato oggi che l'azienda verrà dichiarata "soggetta a privatizzazione" attraverso un decreto che verrà firmato nelle prossime ore.

Lo ha affermato il portavoce Manuel Adorni nella sua consueta conferenza stampa sottolineando che la decisione è avallata dall'articolo 9 della Legge di Riforma dello Stato - la cosiddetta Legge Base - e che è in linea con il principio di "sostenibilità fiscale" adottato dal governo.

"Dalla rinazionalizzazione i contributi all'azienda hanno superato gli 8 miliardi di dollari" ha affermato Adorni, che ha parlato anche di una struttura "sovradimensionata rispetto alla media del settore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA