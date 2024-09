L'uragano John sferza il Messico per la seconda volta

Il Messico si prepara al ritorno dell'uragano John, rinforzatosi nelle ultime ore, dopo aver provocato almeno cinque morti lunedì nello Stato di Guerrero. Il ministero della Difesa ha annunciato che sono stati attivati piani di emergenza per sostenere la popolazione.

Si prevede che il ciclone si abbatta come categoria 1 nella zona che comprende il confine tra gli Stati di Michoacán e Colima, e non è escluso che si possa rafforzare fino a raggiungere categoria 2.

Finora sono stati riportati alberi caduti, pali della luce e cartelloni pubblicitari crollati, oltre a interruzioni del servizio telefonico, elettrico e di internet, case danneggiate, veicoli bloccati, una frana e l'affondamento di un'imbarcazione.





