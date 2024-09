La Camera di Rio con 4 imprese alla fiera sull'energia Rog.e

Consolidando la sua posizione di collegamento strategico tra l'economia italiana e quella brasiliana, la Camera di commercio e industria Italo-Brasiliana di Rio de Janeiro ha concluso con successo la sua partecipazione alla Rog.e 2024 (precedentemente nota come Rio Oil & Gas), una delle fiere più importanti a livello globale nel settore dell'energia.

Organizzato dall'Istituto brasiliano del petrolio e del Gas (Ibp), l'evento ha riunito leader del settore, autorità governative, accademici e professionisti per discutere le sfide e i progressi nello scenario energetico, con particolare attenzione alla transizione verso le fonti rinnovabili e a un futuro sostenibile, si legge in una nota della Camera.

Lo stand della Camera Italo-Brasiliana è stato un punto di convergenza per quattro grandi aziende italiane che giocano un ruolo cruciale nell'innovazione tecnologica ed energetica: Innovo, Orion, De Pretto e Sea Brasil.

Durante i quattro giorni dell'evento sono stati organizzati incontri strategici per mettere in contatto gli espositori italiani con aziende locali e autorità del governo dello Stato di Rio de Janeiro, rafforzando ulteriormente gli scambi commerciali tra i due Paesi. La visita allo stand della Camera del Console generale d'Italia, Massimiliano Iacchini, e dell'addetto economico consolare, Pietrino Cadoni, ha rafforzato l'importanza di questa partnership, che si amplia ogni anno.

"La partecipazione delle aziende italiane alla Rio Oil&Gas e è una chiara dimostrazione dell'impegno dell'Italia per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione tecnologica nel settore energetico", afferma la Camera nel comunicato.



