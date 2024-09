Colombia, Petro torna da New York con 115 reperti restituiti

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha fatto ritorno a Bogotà da New York, dove ha partecipato ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con115 reperti archeologici precolombini recuperati grazie a una donazione.

"Il rimpatrio di questi 115 beni culturali segna un progresso nella protezione del patrimonio colombiano e un chiaro esempio di cooperazione internazionale. Siamo grati alle collezioni private che hanno contribuito a questo recupero e al rafforzamento della nostra memoria storica", ha affermato Daniel García- Peña, ambasciatore della Colombia negli Stati Uniti a riguardo.

Tra i reperti recuperati si trovano 100 pezzi provenienti dalla collezione di James Lawrence, membro del Corpo di Pace internazionale dispiegato nel dipartimento amazzonico di Putumayo tra il 1970 e il 1972.

Durante la sua missione Lawrence raccolse una collezione composta da decine di corredi funerari, maschere, figurine di argilla e altri oggetti significativi delle culture indigene preispaniche portandola poi a New York.

Alla sua morte, nel 2023, la figlia Jessica Lawrence contattò l'ambasciata colombiana a Washington per restituire i beni, mentre gli altri pezzi recuperati appartenevano ad una collezione "anonima" restituita all'Ambasciata a marzo di quest'anno.



