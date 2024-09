Cile, creata una mappa infrarossa da record della Via Lattea

Un team di astronomi ha pubblicato la più dettagliata mappa infrarossa della Via Lattea contenente oltre 1,5 miliardi di oggetti, ha informato ieri l'Osservatorio Europeo Australe (ESO), sede El Paranal, che si trova a 130 km al sud della città di Antofagasta e a circa mille dalla capitale del Cile, a 2600 metri di altitudine.

"Abbiamo fatto così tante scoperte da cambiare per sempre la visione della nostra Galassia" ha affermato Davide Minniti, astronomo dell'Università Andres Bello in Cile che ha guidato l'intero progetto.

La mappa da guinness comprende 200 mila immagini scattate dal telescopio VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) dell'ESO. Questo gigantesco insieme di dati copre un'area equivalente 8600 lune piene e contiene circa 10 volte più oggetti rispetto alla mappa pubblicata precedentemente dallo stesso gruppo di lavoro nel 2012, informa l'Osservatorio. Il progetto, che ha condotto al risultato da record, si è basato su osservazioni per un totale di 420 notti realizzate tra il 2010 e il 2023.



