Argentina, verso divieto ingresso a funzionari governo Venezuela

La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha annunciato al margine dei lavori della 79esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York che sta preparando una 'black list' di funzionari del governo venezuelano di Nicolás Maduro perché non possano più entrare nel suo Paese.

"Stiamo preparando una lista di funzionari e persone legate al regime venezuelano a cui sarà vietato l'ingresso in Argentina", ha dichiarato Mondino, invitando altre democrazie a fare altrettanto. L'obiettivo ha detto è di "aumentare la pressione sul governo di Maduro".



