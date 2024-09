X sana le pendenze e chiede di ritornare accessibile in Brasile

Dopo aver sanato tutte le pendenze giudiziarie che avevano spinto la magistratura del Brasile a bloccare l'accesso al social network nel Paese lo scorso 31 agosto, la piattaforma X chiede di poter tornare disponibile per gli utenti al più presto.

La società del miliardario sudafricano Elon Musk ha consegnato questa mattina alla Corte suprema le copie della nomina dell'avvocato Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição come rappresentante legale di X nel Paese. La giurista già ricopriva l'incarico prima che Musk decidesse di chiudere l'ufficio X in Brasile, in protesta contro le ordinanze della magistratura che chiedevano di bloccare account accusati divulgare fake news e minacciare l'ordine democratico.

Il social network ha inoltre depositato presso la Corte un certificato della Banca Centrale che dimostra la regolare attività dell'azienda nel Paese. La giustizia brasiliana aveva già confiscato dai conti di X e Starlink il denaro necessario per il pagamento delle multe inflitte al social per il mancato rispetto delle norme, terza condizione posta per poter tornare disponibile.

L'aspettativa è che, in caso i documenti soddisfino le esigenze del giudice Alexandre de Moraes, il servizio torni alla normalità la prossima settimana.



