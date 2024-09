Panama ospiterà la riunione dell'Ocse sui semiconduttori

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha scelto Panama come Paese ospite delle sessioni del Semiconductor Informal Exchange Network (Sien), un foro che riunisce alti funzionari governativi degli Stati membri dell'organismo, per sviluppare le politiche globali del settore.

Le sessioni si terranno il 10 e 11 dicembre e mirano a promuovere lo scambio di buone pratiche per sviluppare un ecosistema imprenditoriale in questo comparto dell'attività economica mondiale.

"Questo evento non solo offrirà a Panama l'opportunità di accedere a preziose conoscenze ed esperienze di altri Paesi nell'ambito dei semiconduttori, ma faciliterà anche la creazione di alleanze strategiche", ha affermato Julio Moltó, ministro del Commercio e dell'industria del Paese centroamericano.



