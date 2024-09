Onu, in Colombia 31 difensori ambientali uccisi nel 2023

Almeno 31 difensori ambientali in Colombia sono stati assassinati nel 2023, secondo un rapporto dell'ufficio nazionale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani dove pure si denuncia un aumento di minacce e intimidazioni.

Il vice rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani, Carlos de la Torre, ha denunciato durante la presentazione del rapporto che la violenza prosegue e che il suo ufficio ha accertato solo quest'anno 16 omicidi di difensori ambientali mentre altri 11 sono in fase di accertamento.

La maggior parte delle vittime, evidenzia il documento, sono indigeni e contadini, persone "che difendono i loro mezzi di sussistenza e lottano per la protezione e lo sviluppo delle loro comunità e, talvolta, la loro sussistenza come popoli".

"Questi difensori - ha avvertito de la Torre - affrontano minacce costanti resistendo ai progetti estrattivi, al degrado degli ecosistemi unici in Colombia e agli interessi economici legali e illegali, nonché al controllo sociale e territoriale di gruppi armati che svolgono attività economiche illegali con grave impatto sull'ambiente, come l'estrazione mineraria illegale, la deforestazione e l'allevamento estensivo di bestiame".



