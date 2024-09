Machado, 'grazie Italia e Meloni per il sostegno ai venezuelani'

"Grazie all'Italia e alla presidente del consiglio Giorgia Meloni per il suo enorme appoggio al popolo venezuelano. Ci uniscono legami profondi e so che possiamo contare su di voi per affermare la nostra sovranità popolare e la decisione del 28 luglio". Lo scrive la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, sul suo profilo X.

"La voce di Georgia Meloni all'Onu, che oggi presiede il G7 - prosegue Machado - è la dimostrazione che le maggiori potenze mondiali comprendono la priorità per il mondo democratico di una rapida e pacifica risoluzione del conflitto in Venezuela".

Nel suo messaggio Machado aggiunge: "Il sostegno forte e deciso che stiamo ricevendo questa settimana all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite arriva direttamente al popolo venezuelano e a coloro che ancora sostengono il regime. Noi andiamo avanti".

Per il 28 settembre, le opposizioni venezuelane hanno convocato una nuova manifestazione di protesta planetaria, in 400 città del mondo, per mantenere accesa l'attenzione sulla crisi che si è aperta nel Paese sudamericano con la conferma di Nicolas Maduro per il terzo mandato, senza tuttavia pubblicare i verbali a sostegno del risultato.

Una vittoria che l'opposizione rivendica per il suo candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, con oltre il 62%, con i verbali pubblicati online.



