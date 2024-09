El Salvador a corto di medici, cerca specialisti in Colombia

Il governo di El Salvador, a corto di medici, è alla ricerca di professionisti specializzati in Colombia, secondo un annuncio pubblicato in uno dei principali media del Paese sudamericano.

Nell'edizione cartacea del quotidiano El Tiempo un comunicato a tutta pagina invita gli interessati a partecipare "alla trasformazione della nuova rete nazionale di ospedali in El Salvador".

Il testo precisa che occorre personale in 32 specialità, tra cui cardiologia, chirurgia cardiovascolare, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gastroenterologia e pediatria.

Negli ultimi mesi decine di specialisti dell'Istituto salvadoregno della previdenza sociale e del ministero della Salute si sono dimessi. Fonti mediche hanno riferito che i congedi sono stati provocati dal sovraccarico di lavoro e i maltrattamenti ricevuti dall'amministrazione.



