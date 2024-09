Brasile, precipita il dirigibile noleggiato dal San Paolo

Un dirigibile che stava svolgendo un evento per la squadra di calcio del San Paolo è precipitato questo pomeriggio in un quartiere di Osasco, città di oltre 700 mila abitanti dell'hinterland di San Paolo.

Secondo l'ufficio stampa del San Paolo, il dirigibile appartiene ad una società ingaggiata dalla squadra per svolgere un'esibizione poche ore prima della partita contro il Botafogo, nei quarti di finale della Coppa Libertadores.

Il dirigibile era partito dalla città di Carapicuíba e stava effettuando un volo di prova. Secondo i Vigili del Fuoco, lo schianto è stato registrato alle 12.06 ora brasiliana.

Una persona nella cabina è stata soccorsa con ferite lievi dal Servizio mobile di emergenza verde-oro, il Samu.

Secondo la società, sono state chiamate sul posto tre squadre di soccorso, oltre alle équipe di emergenza dell'Enel e della Protezione Civile.

Nel 2023, il San Paolo aveva fatto sorvolare da un dirigibile le città dell'omonimo Stato alla vigilia della finale di Copa del Brasil, poi vinta contro il Flamengo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA