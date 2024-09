Attacco alla miniera d'oro La Poderosa in Perù, un morto

La miniera d'oro peruviana La Poderosa - nella località della cordigliera andina di Pataz - ha subito un nuovo attacco da parte di un gruppo armato che ha causato la morte di uno degli uomini della sua sicurezza privata.

Lo riferisce un comunicato dell'azienda proprietaria della miniera precisando che l'attacco è stato condotto "con armi da fuoco ed esplosivi contro una pattuglia della compagnia Huayna Sac al livello 2820 della miniera". Nello scontro a fuoco, che si è protratto per diverse ore prima che il personale della sicurezza e la polizia riuscissero a riprendere il controllo dell'area, è rimasto ucciso un agente mentre un altro agente è stato ferito.

Nella nota si sottolinea inoltre che "nonostante la significativa presenza della polizia a Pataz, gli attacchi contro le nostre operazioni non si sono fermati" e che "La Poderosa rinnova la sua richiesta allo Stato peruviano, attraverso il Ministero degli Interni, la Polizia Nazionale, il Pubblico Ministero e le autorità del Governo Regionale, di intensificare gli sforzi per combattere la criminalità e l'estrazione illegale, già trasformate nella principale economia illegale del Paese". Negli ultimi tre anni sono già 18 le vittime registrate tra il personale della miniera a causa degli attacchi dei contrabbandieri.



