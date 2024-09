Tribunale elettorale brasiliano,'no a violenze durante campagna'

La presidente del Trubunale elettorale brasiliano (Tse), Carmen Lúcia, è intervenuta per condannare i recenti atti di violenza verificatisi durante l'attuale campagna elettorale in vista delle amministrative del prossimo 6 ottobre. L'ultimo ieri sera durante un dibattito televisivo tra i candidati a sindaco di San Paolo, dove è stato ferito con un pugno il consigliere politico del primo cittadino della metropoli verde-oro. La giudice ha sottolineato che "la politica non è violenza e che la pratica della violenza in politica manca di rispetto non solo alla vittima, ma all'intera società e alla stessa democrazia".

Lúcia ha annunciato anche di avere inviato "una lettera alla Polizia Federale, al Ministero Pubblico Federale e ai presidenti dei tre poteri", esecutivo, legislativo e giudiziario, "affinché diano rapidità, efficacia e priorità alle funzioni che svolgono di indagini, accusa e processi contro tutti coloro che commettono atti contrari ai diritti elettorali ledendo la cittadinanza".

La presidente ha infine rivolto un appello ai partiti e ai candidati affinché "siano cauti" e agiscano in modo da garantire un processo elettorale pacifico, improntato al dialogo e rispettoso di tutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA