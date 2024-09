Sheinbaum esclude la rottura dei rapporti Messico-Spagna

La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha assicurato che la risposta che ha dato al governo della Spagna, dove spiega perché non ha invitato il re Felipe VI al suo insediamento, non implica la rottura delle relazioni diplomatiche, "ma abbiamo bisogno di rispetto", ha aggiunto.

La prossima responsabile del potere esecutivo ha affermato che rivelerà più avanti il contenuto della conversazione telefonica di due giorni fa con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez.

Questa mattina sui suoi social network, Sheinbaum ha riferito di non aver invitato il re Felipe VI al suo insediamento perché non ha risposto direttamente, "come ci si sarebbe potuto aspettare nell'ambito delle migliori pratiche diplomatiche bilaterali" alla lettera inviatagli personalmente dal presidente Andrés Manuel López Obrador il primo marzo 2019, chiedendo che "il Regno di Spagna esprimesse pubblicamente e ufficialmente il riconoscimento dei danni causati" al Messico durante la conquista e il periodo coloniale "per iniziare una nuova fase nelle nostre relazioni".

"Il governo della Spagna considera il Messico come un Paese fratello e, pertanto, ci sembra assolutamente inaccettabile l'esclusione del nostro capo dello Stato" dalla cerimonia di insediamento del primo ottobre, aveva affermato stamattina Sánchez.



