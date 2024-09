Senato Colombia, 'Petro riconosca Gonzalez in Venezuela'

Con 48 voti a favore e 6 contrari, il Senato in Colombia ha approvato una risoluzione che invita il governo a riconoscere il candidato dell'opposizione venezuelana Edmundo González come presidente eletto del Paese. La proposta è stata presentata dal parlamentare di destra, Miguel Uribe Turbay, del partito Centro democratico.

Il Senato "esorta il governo nazionale, e in particolare il presidente della Repubblica, Gustavo Francisco Petro Urrego, a riconoscere pubblicamente i veri vincitori del processo elettorale, che non corrispondono all'attuale regime di Nicolás Maduro" si legge in una sezione della lettera, che non è vincolante, dato che le questioni relative alla politica estera del Paese sono nelle mani del governo, in particolare del ministero degli Esteri e del Presidente.

Il 16 settembre, la Camera dei deputati aveva approvato un'iniziativa simile presentata dal deputato Andrés Forero (Centro democratico), che chiedeva al capo dello Stato di riconoscere la vittoria di González.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA