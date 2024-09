Ministra Ecuador, 'dolosi gli incendi che colpiscono Quito'

L'incendio divampato sulle colline che separano l'area metropolitana di Quito dalla regione rurale è di natura dolosa. Lo ha riferito la ministra dell'Ambiente dell'Ecuador di Quito Inés Manzano al quotidiano El Universo.

"Secondo quanto ci è stato riferito dal comandane dei vigili del fuoco, il rogo è stato provocato", ha detto Manzano.

Gli ultimi focolai dell'incendio che ha devastato almeno 36mila ettari di vegetazione sono ancora attivi nonostante l'intervento di forze armate e pompieri senza sosta per tutta la notte.

L'avanzare delle fiamme ha motivato l'evacuazione di almeno un centinaio di famiglie per precauzione e costretto il presidente Daniel Noboa ad annullare l'agenda di incontri previsti a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni unite e rientrare d'urgenza nel suo Paese per coordinare la risposta all'emergenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA