Lula, 'mai stato così ottimista sull'accordo Ue-Mercosur'

L'Unione europea e il Mercosur sono vicini a chiudere con successo - forse anche al vertice G20 di Rio a novembre - i negoziati avviati quasi 25 anni fa su un accordo di libero scambio tra i due blocchi. E' la stima del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

"Non sono mai stato così ottimista riguardo all'accordo UE-Mercosur", ha affermato oggi Lula in una conferenza stampa tenuta a New York al margine dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Ho detto a Ursula von der Leyen che il Brasile è pronto a firmare e che ora la responsabilità è tutta della Ue, perché per 20 anni la colpa è stata data al Mercosur", ha aggiunto il capo di Stato brasiliano in riferimento all'incontro tenuto lunedì con la presidente della Commissione europea.

Lula non ha escluso quindi la possibilità che l'accordo venga siglato durante il summit del G20 di Rio, a novembre, o successivamente a Bruxelles in un evento convocato appositamente.



