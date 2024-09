Il Messico approva la riforma sulla tutela dei popoli indigeni

In Messico, con il sostegno di tutte le forze politiche, il Senato ha approvato una riforma che eleva a livello costituzionale il riconoscimento e la tutela dei diritti dei popoli indigeni e afromessicani, e obbliga lo Stato a garantire la loro cultura e identità.

L'iniziativa è stata approvata in un insolito contesto di accordo totale tra Morena e l'opposizione.

"Ci stiamo muovendo nella giusta direzione per ripagare il debito storico con i popoli e le comunità indigene e afroamericane, che fin dai tempi della colonia spagnola hanno subito l'esproprio e lo sfruttamento dei loro territori, così come la discriminazione delle loro culture e identità", ha detto dalla tribuna la presidente della commissione Punti costituzionali, Ernestina Godoy.

I rappresentanti di vari gruppi etnici presenti alla sessione hanno applaudito l'approvazione finale della riforma, che è stata inviata alle legislature statali, dove dovrà essere approvata da almeno 17 dei 32 Congressi del Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA