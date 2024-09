Ypf, 'Italia tra gli interessati al progetto argentino sul Gnl'

Il mega progetto da 30 miliardi di dollari per lo sviluppo di un impianto di gas naturale liquefatto in Argentina si farà nonostante l'eventuale uscita di Petronas, e questo grazie anche all'interessamento di vari Paesi - tra questi l'Italia - per l'acquisto del gas estratto dai giacimenti di Vaca Muerta. Lo ha affermato il presidente e amministratore delegato della partecipata argentina del petrolio Ypf, Horacio Marin, nel suo intervento ad una conferenza dove ha invitato a "non drammatizzare" un eventuale passo indietro del gigante della Malesia.

"Il progetto è solido. A novembre siamo in condizione di investire i 200 milioni di dollari necessari per gli studi di ingegneria e l'anno prossimo passeremo alla tappa della Final investment decision (Fid)", ha detto Marin.

L'ad di Ypf ha quindi sottolineato che si stanno già cercando possibili acquirenti del gas argentino e che, oltre ad aver avviato colloqui con l'India, la prossima settimana si recherà in Italia, Ungheria, Germania e Londra che hanno manifestato il loro interesse.

"Sono ottimista sul fatto di ottenere il finanziamento - ha detto Marin - una volta chiusi i contratti potremo passare alla fase di project finance e anche qui c'è l'interesse di diverse banche internazionali".



