Rock in Rio genera un ritorno economico da 423 milioni di euro

Il festival musicale Rock in Rio ha chiuso la sua quarantesima edizione generando un ritorno economico di oltre 423 milioni di euro (2,6 miliardi di real) per lo stato brasiliano di Rio de Janeiro. Lo riferiscono le autorità locali evidenziando che nella settimana della kermesse la rete alberghiera ha sfiorato il 'sold out' con un'occupazione media del 96%, grazie a un aumento di presenze al festival del 30%.

A testimoniare il successo del festival ci sono anche i numeri della movimentazione di passeggeri presso la stazione degli autobus di Rio - il 40% superiore alla norma con circa 226mila transiti - e presso l'aeroporto internazionale RioGaleao-Tom Jobim, da dove nei giorni dell'evento sono passati 47mila passeggeri approfittando dei circa 380 voli extra offerti dalle compagnie aeree per l'occasione.



