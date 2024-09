Messico, due morti per l'uragano John ora declassato a tempesta

Ha provocato due morti in Messico l'uragano John, ora declassato a tempesta tropicale.

Lo riferisce la governatrice dello stato di Guerrero, Evelyn Salgado, spiegando che due persone sono decedute a causa di una frana nella località di Tlacoachistlahuaca.

L'uragano si era abbattuto ieri sera con forza di categoria 3 sulla costa meridionale del Messico, e la Protezione civile è ancora al lavoro per liberare l'autostrada Acapulco-Pinotepa, per rimuovere gli alberi caduti a causa dei forti venti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA