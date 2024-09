La rete di intelligence finanziaria Egmont sospende la Colombia

Il Gruppo Egmont, organizzazione internazionale che riunisce 177 agenzie di intelligence finanziaria, ha sospeso la Colombia dalla sua rete di scambio di informazioni, dopo la divulgazione del presidente Gustavo Petro dell'acquisto del governo del suo predecessore Ivan Duque, del software spia Pegasus.

"A causa di recenti azioni che hanno coinvolto l'Unità di Intelligence Finanziaria (Uif) della Colombia e della divulgazione non autorizzata di informazioni fornite da uno dei nostri membri - si legge in una nota di Egmont - i responsabili del gruppo hanno deciso la sospensione dell'accesso della Uif Colombia all'Egmont Secure Web (Esw), che è la rete sicura utilizzata dai nostri 177 membri per scambiare informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai presunti reati ad esso associati e al finanziamento del terrorismo".

Sulla base delle informazioni fornitegli dalla Unità di intelligence finanziaria della Colombia, il presidente Petro aveva rivelato nei giorni scorsi che durante il governo di Duque era stato acquistato lo spyware israeliano Pegasus per 11 milioni di dollari.

Nella nota di Egmont si sottolinea che "per garantire che vengano rispettati gli standard del gruppo si richiede alle Unità di intelligence di essere libere da qualsiasi influenza o interferenza politica o governativa indebita che potrebbe compromettere la loro indipendenza operativa e mettere i membri a rischio di esposizione a violazioni di dati sensibili o violazioni della riservatezza.



