Accademia chigiana e Unesco per giovani musicisti caraibici

Dal 15 luglio al 2 settembre 2024 l'Accademia Musicale Chigiana di Siena ha ospitato 18 giovani musicisti dei Caraibi (1 da Barbados, 14 da Cuba, 2 da Repubblica Dominicana e 1 da Trinidad e Tobago), che hanno preso parte a un programma di formazione musicale avanzata.

La partecipazione di questi artisti - ha ricordato la Farnesina - è stata resa possibile grazie al programma Unesco 'Transcultura: Integrating Cuba, the Caribbean and the European Union through culture and Creativity', finanziato dall'Unione Europea e vincitore dell'UN SIDS Partnerships Awards 2024.

L'iniziativa ha garantito l'iscrizione gratuita a uno dei corsi dell'Accademia e la copertura totale delle spese di viaggio e di soggiorno per i musicisti selezionati.

Inizialmente ipotizzato per una dotazione complessiva di 10 borse di studio, il programma ha "avuto un tale successo - sia in termini di partecipazione sia di elevata preparazione artistica dei candidati - da indurre l'Unesco ad ampliare il numero delle borse di studio, fino a consentire l'accesso ai corsi dell'Accademia Chigiana a 18 allieve ed allievi (equamente divisi tra studenti e studentesse)".

'Unesco Transcultura - Chigiana Advanced Music Program - Summer 2024' è stata realizzata dall'Accademia Chigiana, sostenuta dall'Unesco e dall'Unione Europea, con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a L'Avana. L'esperienza ha contribuito "al rafforzamento dei legami di amicizia tra Italia e Cuba e ha innescato uno stimolante confronto tra le due culture".'Unesco Transcultura - Chigiana Advanced Music Program - Summer 2024' - ha dichiarato il Direttore Artistico dell'Accademia Chigiana, Nicola Sani - rafforza il ruolo dell'Accademia senese quale centro internazionale di alto perfezionamento e produzione musicale, luogo di incontro, scambio culturale e integrazione per i giovani provenienti da tutto il mondo".



