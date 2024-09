Venezuela, nuova protesta mondiale dell'opposizione in 400 città

L'opposizione venezuelana, guidata da María Corina Machado, ha convocato per il 28 settembre una "grande protesta globale" per mantenere alta anche all'estero l'attenzione sulla crisi politica nel Paese. La manifestazione si tiene a due mesi esatti dalle elezioni del 28 luglio, che hanno attribuito una contestata vittoria al presidente uscente, Nicolas Maduro.

"Non resterà nessun angolo del mondo dove il Venezuela resterà inascoltato", afferma il partito di Machado, Vente Venezuela, che fa appello ad attivisti pronti e coordinati "in più di 400 città del mondo".

L'opposizione denuncia brogli e sostiene che il vero vincitore è il suo candidato unitario, Edmundo González Urrutia, con oltre il 62% delle preferenze. Finora il Consiglio nazionale elettorale del Venezuela non ha presentato i verbali ufficiali con i risultati dettagliati delle urne.



