Venezuela, Capriles si dimette dal partito Primero Justicia

Il partito di opposizione venezuelana Primero Justicia (Pj), che fino a poco tempo fa era uno dei quattro più importanti in Venezuela, è sprofondato in una crisi interna e il suo leader Henrique Capriles si è dimesso dal direttivo in profondo dissenso.

Capriles, due volte candidato alle presidenziali, vicino a sconfiggere Nicolas Maduro nel 2013, ha pubblicato una lettera di dimissioni dal direttivo del partito, sostenendo la mancanza di unità interna, differenze inconciliabili all'interno della leadership e la "mancanza di trasparenza e responsabilità degli amministratori".

"Il consiglio direttivo non ha né un piano chiaro né una proposta politica solida per aprire percorsi democratici per il Paese in tempi di tale turbolenza e incertezza. L'inerzia non sarà mai la soluzione, soprattutto dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio e il furto della sovranità popolare da parte di chi è al potere in Venezuela", scrive Capriles nella sua lettera di dimissioni.

Lo scorso aprile, la Corte Suprema controllata dallo chavismo aveva nominato presidente dell'organizzazione il deputato filo-governativo José Brito, in un nuovo sforzo di dividere i partiti politici dell'opposizione.



