Ue-Mercosur, Lula incontrerà Ursula Von der Leyen a New York

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, oggi incontrerà a New York la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, con la quale dovrà affrontare il nodo dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur, bloccato a causa dell'opposizione di alcuni Paesi europei, come la Francia, ad alcune clausole riguardanti la produzione agricola.

Lula è in viaggio da sabato per partecipare domani alla 79/ma edizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il viaggio negli Stati Uniti del leader progressista si svolge in un momento delicato per l'immagine esterna del Paese. Il suo governo difende le linee guida per la salvaguardia dell'ambiente e cerca di essere protagonista nella transizione energetica, ma trova difficoltà nell'affrontare l'ondata di incendi delle ultime settimane, che stanno devastando l'Amazzonia e altri biomi come il Pantanal e il Cerrado.

A New York, Lula parteciperà anche a un evento della Clinton Global Initiative, organizzato dall'ex presidente Usa, Bill Clinton, e ai premi annuali Goalkeepers della Fondazione Bill e Melinda Gates. Il presidente brasiliano avrà inoltre un incontro bilaterale con il premier di Haiti, Garry Conille.



