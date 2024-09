Nuova ondata migratoria al confine meridionale del Messico

La frontiera meridionale del Messico sta vivendo una nuova ondata migratoria dopo l'entrata in vigore di una norma che consente di gestire richieste di asilo negli Stati Uniti attraverso l'applicazione 'Cbp One' dal confine con il Guatemala.

Il fenomeno è particolarmente evidente nella città messicana di Tapachula, dove si registra l'arrivo di migliaia di stranieri da quando la Customs and Border Protection (Cbp) ha stabilito, il 23 agosto, che i migranti possono richiedere un appuntamento dagli Stati messicani del Chiapas e del Tabasco.



