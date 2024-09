Musica, Rock in Rio chiude tra forti emozioni con Mariah Carey

La cantante Mariah Carey, 55 anni, ha chiuso la notte scorsa l'edizione 2024 del Rock in Rio come una delle attrazioni più attese dell'evento. La popstar americana è salita sul palco indossando un abito lucente con i colori e i simboli del Brasile ed ha emozionato il pubblico cantando alcuni dei suoi più grandi successi degli anni '90 e 2000. "Buonasera, Rock in Rio", ha detto in portoghese.

"Sono molto felice di essere qui. Ti amo", ha aggiunto.

Carey venerdì scorso si era esibita anche a San Paolo in uno spettacolo che ha registrato il tutto esaurito e dove ha presentato una canzone speciale per il Brasile, intitolata 'I Want To Know What Love Is'.

Al Rock in Rio, che festeggia i 40 anni di esistenza, nei giorni scorsi si sono esibiti anche altri idoli pop dell'attualità come Ed Sheeran e Katy Perry.



