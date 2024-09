Miss Universe Italy, gli attacchi xenofobi 'da persone chiuse'

La modella italo-brasiliana Glenany Cavalcante, vittima di attacchi xenofobi sui social network dopo l'elezione a Miss Universe Italy 2024, ha dichiarato che vede le offese subite come un'opportunità per dare voce agli immigrati in Italia.

"Mi sono sentita attaccata come donna e come italiana da queste persone dalla mentalità chiusa", ha dichiarato all'ANSA, evidenziando che probabilmente avrebbe ricevuto critiche anche se avesse vinto il concorso in Brasile dal momento che vive in Italia da nove anni, dove è sposata con un italiano.

La 30enne, nata a Bahia e cresciuta a Brasilia, ha acquisito la cittadinanza perché pronipote di un italiano. "Non rinnego la mia origine brasiliana, ma questo non annulla la mia italianità", ha detto.

Secondo Cavalcante, studentessa di pubblicità all'Università di Perugia, i giudici hanno analizzato non solo la bellezza fisica delle candidate ma anche altri aspetti come "educazione, postura, eleganza, rispetto ed empatia", oltre la rappresentazione dei "valori e della cultura italiana". "Merito la vittoria", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA