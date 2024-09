Messico: Obrador prepara il ritiro dalla politica, lascia Morena

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha rinunciato alla sua appartenenza al Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), partito da lui fondato nel 2011, e si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti.

"Sono molto felice (dell'elezione di Luisa María Alcalde alla presidenza del movimento) e rinuncio alla militanza", ha detto alla consueta conferenza stampa quotidiana.

"Sono contento — ha aggiunto — perché i messicani hanno saputo eleggere la nuova presidente del Paese, una donna eccezionale, straordinaria, intelligente, con esperienza, onesta, con buoni sentimenti, è la cosa migliore che sia potuta succedere al Messico in questi tempi".

Obrador - che avrà 71 anni il 13 novembre - ha reso noto da tempo il suo desiderio di ritirarsi dalla politica dopo la scadenza del suo mandato, il primo ottobre, sottolineando di non vedere la necessità di rimanere legato alla vita pubblica, poiché la presidente eletta Sheinbaum è "molto preparata" per la posizione che andrà a ricoprire.



