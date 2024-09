Messico, cambio ai vertici nel partito di governo Morena

In Messico, la ministra uscente degli Interni, Luisa María Alcalde, è stata eletta presidente del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), il partito che sostiene il capo di Stato uscente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) e la presidente eletta Claudia Sheinbaum e che, con i suoi alleati, detiene la maggioranza qualificata al Congresso del Paese.

Carolina Rangel, ministra del Benessere dello Stato di Michoacán, è stata nominata segretaria generale e Andrés López Beltrán, figlio di Amlo, è stato destinato alla carica di segretario organizzativo.

I nuovi dirigenti, designati durante il congresso nazionale del movimento, entreranno in carica il primo ottobre, giorno previsto per l'insediamento di Sheinbaum, e guideranno il partito per i prossimi tre anni.



