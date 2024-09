Crisi energetica, aumentano i blackout programmati in Ecuador

Nel pieno della crisi energetica che attraversa l'Ecuador, il governo nella notte ha emesso un nuovo comunicato in cui informa sui cambiamenti nel calendario dei blackout previsti per questa settimana e che saranno accompagnati da interruzioni di corrente fino al 11 ore in diverse città.

L'esecutivo del presidente Daniel Noboa ha precisato che i blackout non avverranno più solo nelle ore notturne e mattutine come previsto fino alla settimana scorsa, ma anche durante il giorno in orari diversi a seconda delle città e dei quartieri.

La crisi energetica nel Paese è stata segnata da una grave siccità e dalla situazione complicata degli impianti idroelettrici, che non possono funzionare a pieno regime.

Sabato, il Comitato per le operazioni di emergenza (Coe) ha deciso di estendere la dichiarazione di allerta rossa per deficit idrico, incendi boschivi e sicurezza alimentare da 15 a 19 province.



