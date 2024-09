Consigliere Lula, l'attacco israeliano in Libano è 'rivoltante'

Il consigliere speciale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva per la politica estera, Celso Amorim, ha classificato gli attacchi aerei delle forze armate israeliane in corso Libano contro obiettivi di Hezbollah come "rivoltanti".

"Lo trovo qualcosa di tremendamente rivoltante, diciamo, oltre che pericoloso perché aumenta il rischio di una guerra totale" ha detto Amorim alla stampa a margine dell'incontro di Lula con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, presso le Nazioni unite a New York.

Amorim ha manifestato anche preoccupazione per la grande presenza di cittadini brasiliani nel Paese mediorientale.





