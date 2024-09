Bolivia, scontri tra seguaci del presidente Arce e di Morales

Primi scontri, in Bolivia, tra i sostenitori del presidente Luis Arce e quelli dell'ex presidente Evo Morales: al valico di Ventilla, nel comune di El Alto, seguaci di Morales hanno affrontato quelli di Arce utilizzando petardi, pietre ed esplosivi.

I tafferugli si sono verificati in occasione della 'Marcia per salvare la Bolivia' indetta da Morales e che oggi dovrebbe arrivare nella capitale, La Paz.

Ieri la mobilitazione guidata dall'ex presidente è arrivata nella comunità di Achica Arriba, a 35 chilometri da La Paz, sua destinazione finale, in un clima di tensione che poi è degenerato per alcune ore nella città di El Alto. Qui settori sociali e funzionari del governo Arce si erano riuniti contro la mobilitazione di Morales. A un certo punto si sono registrate detonazioni di dinamite e il lancio di pietre contro i simpatizzanti dell'attuale presidente. Anche alcuni giornalisti presenti sono stati attaccati.

La marcia dei seguaci di Morales era iniziata martedì scorso a Caracollo, nella regione andina di Oruro, per chiedere la sua qualificazione come candidato alle elezioni del 2025 e le dimissioni di Arce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA