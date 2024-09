Bolivia: l'ex presidente Morales, 'c'è un piano per uccidermi'

Cresce la tensione, in Bolivia, per la feroce disputa tra Evo Morales e Luis Arce. L'ex presidente, al potere dal 2006 al 2019 e che da giorni guida una marcia di protesta contro il governo, ha affermato che l'esecutivo ha "quattro piani contro di lui", tra cui "ucciderlo", prima di consentirgli di candidarsi ancora alla presidenza nelle elezioni del 2025.

"Se non mettono Evo in prigione, lo squalificano con processi, per traffico di droga, oppure mi uccidono", ha detto all'agenzia Efe l'ex capo dello Stato, che da 27 anni è anche leader del Movimento verso il socialismo (Mas) al governo.

Morales ritiene che l'attuale governo, guidato dal collega di partito Arce, voglia bloccare la sua candidatura perché è "un radicale nella lotta contro la corruzione" e perché, se diventasse nuovamente presidente, metterebbe in prigione molti membri "corrotti" di questa amministrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA