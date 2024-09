Bolivia, i sostenitori di Evo Morales entrano a La Paz

Sale la tensione in Bolivia dove migliaia di sostenitori dell'ex presidente Evo Morales stanno raggiungendo il centro della capitale La Paz al culmine di una marcia di oltre 200 chilometri a piedi, iniziata la scorsa settimana per chiedere le dimissioni del capo dello stato in carica Luis Arce, accusato di essere colpevole della crisi economica che attraversa il Paese.

I numerosi scontri registrati nel corso del percorso tra i sostenitori dei due leader del partito di governo Movimento al socialismo (Mas) e gli allarmi lanciati dal governo rispetto a un tentativo di colpo di stato da parte di Morales, hanno spinto le autorità boliviane a militarizzare soprattutto la zona di piazza Murillo, dove ha sede la presidenza.

"Siamo in stato di allerta per evitare qualsiasi scontro, alterazioni dell'ordine pubblico e altri disturbi per la popolazione", ha detto alla stampa il comandante della polizia di La Paz, Edgar Cortez.



