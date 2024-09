Lula non parteciperà all'insediamento di Maduro

Dopo le contestate elezioni del 28 luglio scorso, il Brasile ha escluso la possibilità che il presidente Luiz Inácio Lula da Silva partecipi ad un'eventuale terzo insediamento di Nicolás Maduro alla presidenza del Venezuela, il prossimo 10 gennaio.

Lo ha confermato Celso Amorim, il consigliere speciale per gli Affari internazionali del presidente brasiliano. "Oggi non vedo Lula andare all'insediamento di Maduro", ha dichiarato Amorim. Tra Brasile e Venezuela la tensione è aumentata il 7 settembre, dopo che il governo di Maduro ha revocato l'autorizzazione concessa al Brasile per rappresentare gli interessi dell'Argentina a Caracas e presidiare le sue strutture diplomatiche, dove trovano asilo sei esponenti di spicco del movimento politico Vente, della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado. Amorim ha comunque chiarito al quotidiano Valor Economico che "Il Brasile non ha intenzione di interrompere le relazioni con lo Stato del Venezuela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA