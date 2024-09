L'Argentina apre alla regolarizzazione dei migranti venezuelani

Il governo argentino di Javier Milei ha ufficializzato l'introduzione di un regime speciale che allenta le procedure di regolarizzazione per i migranti venezuelani anche non in possesso di documenti validi.

La decisione tiene conto, oltre che del massiccio esodo di cittadini del Venezuela nel quadro della profonda crisi economica, politica e di diritti umani che colpisce il Paese caraibico da anni, anche della recente rottura delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e la conseguente chiusura del consolato di Buenos Aires.

La disposizione, pubblicata venerdì, autorizza i cittadini venezuelani ad entrare nel territorio argentino - o a legalizzare la loro situazione - anche con una carta d'identità o un passaporto scaduti, mentre nel caso dei minorenni sarà sufficiente un certificato di nascita. La Direzione nazionale per l'Immigrazione argentina stima che la norma andrà a beneficio di circa 20.000 migranti venezuelani che si trovano in Argentina in condizioni irregolari e faciliterà l'accesso per coloro che arriveranno in futuro.

Secondo un rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite "sono oltre 7 milioni i venezuelani sfollati nel mondo che, malgrado le varie misure adottate dai Paesi della regione tendenti verso la loro regolarizzazione rimangono privi di documenti, impedendo loro l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi sociali".



