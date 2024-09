Colombia, a Bogotà si ricomincia a razionare l'acqua

"Dal 29 settembre riprenderanno i turni di razionamento con l'obiettivo di garantire l'approvvigionamento idrico a Bogotà", ha annunciato nel pomeriggio il sindaco di Bogotà, Carlos Fernando Galán, sul suo account personale di X.

"Il 2024 è stato uno degli anni più secchi mai registrati" e le riserve idriche della città "hanno raggiunto il 45,4% della capacità alla fine di agosto", ha spiegato il primo cittadino della capitale colombiana, che ha una popolazione di otto milioni di abitanti.

"Dobbiamo tornare a ridurre il consumo di acqua" ha dichiarato Galán e per questo ha annunciato l'inizio del razionamento per 24 ore a rotazione in ognuno dei nove settori in cui è divisa Bogotà, come già accaduto tra aprile e luglio.

Con il razionamento dall'ultima domenica di settembre torna anche il divieto di usare acqua potabile per lavare i veicoli e le multe o la sospensione delle attività per chi viola le norme relative alla conservazione dell'acqua e al razionamento.

Inoltre saranno chiusi i sentieri intorno alla capitale per evitare incendi in un periodo come l'attuale, di forte siccità.





