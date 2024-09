Bolivia, governo sequestra carico di armi a Santa Cruz

Mentre prosegue la marcia dei sostenitori di Evo Morales su La Paz per chiedere le dimissioni del presidente Luis Arce, il ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo ha informato oggi del sequestro di un importante carico di armi non dichiarate all'aeroporto Viru Viru di Santa Cruz la cui destinazione è ancora sconosciuta.

Si tratta di circa 200 unità tra le quali 100 fucili d'assalto Ak-47 ultimo modello di fabbricazione russa e diverse armi automatiche Akdas di fabbricazione turca. "Sono in corso le indagini per sapere dove erano dirette le armi e qual'era il loro obiettivo", ha affermato Del Castillo in una conferenza stampa.

La pm Delmy Guzman a carico dell'inchiesta ha rivelato a sua volta che nella perquisizione è stata sequestrata anche la documentazione del carico che verrà sottoposta a perizia per chiarire tanto l'origine come il destino delle armi.

Il ritrovamento avviene mentre il governo accusa l'ex presidente Morales di voler portare avanti un colpo di stato per destituire il suo ex delfino Arce, accusato di essere il responsabile dell'attuale crisi economica che attraversa il Paese e di aver tradito i principi del Movimento per il socialismo (Mas) al quale entrambi appartengono.

La marcia dei sostenitori di Morales è giunta nel frattempo a Calamarca a circa 40 km da La Paz e il suo ingresso nella capitale boliviana, nonostante gli avvertimenti del governo, è previsto per domani.



